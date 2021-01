La Top volley Cisterna cede in tre set con il Verona (0-3) non riuscendo così a dare una scossa a questa stagione segnata da risultati costantemente negativi. Tanti errori e poca incisività. Senza Seganov, impegnato con la Bulgaria e con Tillie ancora in ripresa dopo l’infortunio alla caviglia, in avvio coach Kovac propone Sottile in regia con Sabbi opposto, di banda Cavuto e Randazzo, al centro Szwarc e Krick con Cavaccini libero, poi nel corso della partita il tecnico dei pontini ha ridisegnato la squadra proponendo Szwarc opposto al posto di Sabbi e cambiando Tillie con Randazzo. Dall’altra parte della rete i veronesi si sono presentati senza Asparuhov, anche lui con la Bulgaria, e con il palleggiatore Spirito infortunato, al suo posto ha giocato l’ex Peslac.

“Abbiamo giocato contro una Verona a pezzi, senza il primo palleggiatore, non so cosa dire, potrei dire solo cose banali: tiriamo fuori con muro a uno, errori con la ricezione buona, errori dopo una buona difesa-ha dichiarato il coach della Top volley Boban Kovac– La delusione è tantissima ma anche l’arrabbiatura, parliamo sempre di paura di fare errori ma basta, è una scusa stupida perché gli altri non mi pare che abbiano paura”.

La Top Volley Cisterna cede il primo set (23-25) dopo aver annullato due set point al termine di un parziale piuttosto combattuto e giocato sempre sul filo dell’equilibrio praticamente fino alla fine. Dopo un avvio a elastico (10-12, 16-18 e 18-20) nel finale di set si decide tutto: dal 20-21, infatti Verona si stacca e arriva a +3 con Kaziyski al servizio, la Top annulla due palle set e poi sul 23-24 un pasticcio permette ai veronesi di prendersi il parziale 23-25. La Top perde anche il secondo spicchio di partita (22-25), ancora tanti errori al servizio. L’avvio è tutto dei pontini che partono benissimo (6-1) e l’approccio è incisivo sia con il servizio sia con il muro, due fondamentali che di fatto proiettano Cisterna avanti fino al 14-10 (+4). La Top improvvisamente si spegne, Verona ringrazia e riesce a ricucire (15-15) sorpassando fino al 16-19: Kovac prima mette in campo Tillie per Randazzo poi chiama il time-out, sostituisce Sabbi con Onwuelo ma Cisterna continua a sbagliare in attacco (16-20) e fallosa al servizio (17-21). Verona arriva fino al 20-24, Cisterna annulla due set point ma cede a Kaziyski che da posto quattro trova il 22-25. Cisterna cede anche nell’ultimo spicchio di partita in cui Kovac ridisegna la Top volley con Sottile in palleggio opposto a Szwarc, di banda Cavuto e Tillie, al centro Rossi e Krick con Cavaccini libero. L’avvio è ancora una volta equilibrato(6-5, 8-7, 9-9) e così giocando punto a punto si arriva fino al 14-14 quando è la squadra di casa a imprimere il primo strappo trascinata da Szwarc: prima 16-14, 18-15 e poi 21-19. Cisterna si brucia il vantaggio (21-21) e sul 23-22 Kaziyski sale in cattedra con tre punti realizzati e porta i suoi alla vittoria praticamente da solo (23-25).

TOP VOLLEY CISTERNA – NBV VERONA 0-3

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavuto 3, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 2, Rossato ne, Sabbi 11, Rossi 4, Onwuelo, Rondoni ne, Randazzo 3, Krick 16, Szwarc 12. All. Kovac

NBV VERONA: Kaziyski 7, Magalini ne, Caneschi, Peslac 3, Aguenier 7, Jensen 17, Spirito ne, Jaeschke 15, Zanotti ne, Donati (lib.) ne, Bonami (lib.). All. Stoytchev

Arbitri: Saltalippi, Santi

Parziali: 23-25 (29′), 22-25 (30′), 23-25 (30′)

Note: Top Volley Cisterna: ricezione 63% (41%), attacco 50%, aces 3 (err. batt. 16), muri pt. 3;

NBV Verona: ricezione 67% (41%), attacco 48%, aces 2 (err. batt. 14), muri pt. 6.

MVP: Kaziyski (NBV Verona)