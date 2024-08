Latina Basket, l’avventura in Serie B comincerà da Chieti

La stagione 2024/2025 del campionato nazionale di Basket serie B inizierà per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket in Abbruzzo, che sarà ospite del Basket Chieti 1974. L’esordio in casa avverrà invece mercoledì 2 ottobre quando i ragazzi di Coach Origlio sfideranno la NPC Rieti di Coach Ponticiello per il primo turno infrasettimanale della stagione, cui seguirà, nuovamente tra le mura amiche, il secondo derby regionale (domenica 6 ottobre) contro la LUISS Roma di Coach Paccariè, anch’essa reduce dal campionato di serie A2. Si tornerà in trasferta la settimana successiva, quando i pontini affronteranno, domenica 13 ottobre, la Jesi Basket Academy, squadra in cui lo scorso anno hanno militato Rossi e Merletto, per poi recarsi, dopo tre giorni (il 16), in terra toscana ospiti della Herons Montecatini, formazione in cui è stato invece grande protagonista per tre stagioni Marco Giancarli. Il 20 ottobre Latina ospiterà la Gema Montecatini e il 27 andrà in scena un altro derby laziale contro la Virtus Cassino.

L’ottavo e il nono turno stagionale si disputeranno invece fuori casa, con due lunghe trasferte che attendono i nerazzurri: prima a Fabriano (squadra con cui Merletto ha vinto il campionato di serie B nel 2021) il 3 novembre e poi il 7 a San Severo, con l’ex Guastamacchia in campo. Il 10 novembre si tornerà in terra pontina per il match contro la Pallacanestro Roseto di Franco Gramenzi, Coach per 8 anni della Latina Basket e mentore di Agostino Origlio, cui farà seguito un altro turno infrasettimanale che vedrà la Benacquista Assicurazioni protagonista in quel di Piombino mercoledì 13 novembre. Domenica 17 si tornerà a casa per ospitare il Basket Ravenna e il mese si concluderà con la prima trasferta campana di domenica 24 contro la Juvecaserta, dove lo scorso anno è stato protagonista Paolo Paci.

Il mese delle festività natalizie si aprirà invece con la sfida casalinga alla PSA Sant’Antimo, compagine in cui ha militato per due stagioni Mennella e che lo stesso Origlio ha allenato dal 2020 al 2022. Il giorno dell’Immacolata, invece, Latina si recherà ancora in terra toscana per sfidare Chiusi, un altro remake della scorsa stagione, per poi tornare tra le

mura amiche domenica 15 per la sfida contro la Power Basket Salerno dell’ex Nicola Mei. Prima di Natale, il 22, ci sarà la trasferta pugliese in quel di Ruvo di Puglia, altro team in cui ha militato Merletto in passato, mentre il 2024 andrà in archivio con la sfida casalinga del 29 dicembre contro la Pielle Livorno.

Il 2025 inizierà con il derby con la Virtus Roma, neo promossa in serie B, che si disputerà nella Capitale il 5 gennaio, prima dell’impegno casalingo con Chieti del 12 gennaio, che segnerà l’inizio del girone di ritorno. Il primo turno infrasettimanale del nuovo anno si disputerà dunque a Roseto mercoledì 15 gennaio, seguito da un’altra breve trasferta a Roma, quando la formazione di Origlio sarà ospite, ancora al Pala Tiziano, degli universitari della LUISS (sabato 18 gennaio). La settimana successiva servirà per preparare al meglio la sfida casalinga del 26 gennaio contro la Juvecaserta, mentre il primo mese dell’anno si chiuderà in terra romagnola per sfidare (giovedì 30) il Basket Ravenna. Anche il mese più corto dell’anno porterà in dote 6 partite, con ben 4 sfide casalinghe per i pontini che ospiteranno, nell’ordine: Herons Montecatini (2 febbraio), Piombino (16), Virtus Roma (23) e Jesi (26); gli impegni lontano da casa invece si disputeranno entrambi in terra campana, con la sfida a Sant’Antimo il 9 febbraio e quella a Salerno il 19.

Il mese di marzo si aprirà con la trasferta in quel di Montecatini per sfidare i padroni di casa della Gema (il 2) cui farà seguito quella in terra frusinate per affrontare la Virtus Cassino nella Giornata Internazionale della Donna. La serie B si fermerà poi per far spazio alla Final Four di Coppa Italia che si disputerà il 15 e 16 marzo in una sede ancora da definire. Il campionato, quindi, riprenderà per Latina con due sfide casalinghe che la vedranno opposta prima a Chiusi (il 23 marzo) e poi a San Severo (il 30). La regular season andrà in archivio nel mese di aprile, quando gli uomini di Origlio saranno attesi dalla trasferta in casa della NPC Rieti domenica 6 aprile, cui farà seguito la sfida del 13 in casa contro Ruvo di Puglia e la trasferta a Livorno nel sabato che anticipa la Pasqua (19 aprile). L’ultima giornata del campionato regolare Latina la disputerà tra le mura amiche quando, il 27 aprile, ospiterà la Janus Fabriano per il 38° turno della stagione sportiva. Si precisa che il calendario potrà essere soggetto a variazioni.