La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica che la partita con la Givova Scafati, valevole per l’ultima giornata del girone di andata e in programma al PalaBianchini per domenica 2 gennaio 2022 alle ore 18:00 è stata posticipata a domenica 16 gennaio 2022 sullo stesso campo e stesso orario.