Latina Basket, stasera la sfida contro la Stella Azzurra

Per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è arrivato il momento di disputare l’ultima gara del 2021. Gli uomini di coach Gramenzi sono chiamati a giocare questa sera alle ore 20:30 al Palasport Città di Frosinone (lo spostamento è stato richiesto dalla compagine capitolina). I nerazzurri reduci da 3 vittorie consecutive, che hanno permesso al club pontino di risollevarsi dalla parte più bassa della classifica e arrivare a quota 10 punti, hanno continuato ad allenarsi per tutta la settimana in vista di questa tanto importante, quanto difficile sfida con la Stella Azzurra. La partita é valida per la 12^ e penultima giornata del girone di andata del Campionato di Serie A2 e i giocatori della Benacquista scenderanno sul parquet pronti dare il massimo per conquistare il successo.

Durante la conferenza stampa Coach Franco Gramenzi ha sottolineato:

“Affrontare la Stella Azzurra è sempre una partita complessa, è sempre una squadra imprevedibile. Oltre ad avere tanti giovani interessanti, quest’anno ha anche qualche giocatore esperto in più, quindi anche il risultato è imprevedibile. Può succedere qualsiasi cosa. Da parte nostra c’è la voglia di continuare la striscia positiva, ma siamo consapevoli che sarà difficile, perché la Stella è una squadra fisicamente e atleticamente forte, e mette sempre in difficoltà”.