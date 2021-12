Top Volley, sconfitta sul campo dell’Itas Trentino

Ultimo turno del girone di andata del campionato di SuperLega Credem Banca, la Top Volley Cisterna impegnata in trasferta alla BLM Group Arena contro l’Itas Trentino. E’ una partita difficile per la Top Volley che non riesce a prendere il controllo della gara. Finisce 3-0 per Itas Trentino.

Primo set punto a punto tra le due squadre fino al 6-6, poi Kaziyski picchia duro, in più la difesa trentina non fa cadere a terra gli attacchi degli avversari, padroni di casa avanti 10-6. Fanno male le diagonali di Kaziyski, il martello bulgaro si conferma trascinatore indiscusso e continua a macinare punti, 19-11. Daniele Lavia sale in cattedra nel finale e permette alla Itas di chiudere il set 25-15.

Nel secondo set Cisterna cerca di tenere testa agli avversari, riuscendo a fermare due attacchi di Michieletto mettendo a terra punti preziosi con Rinaldi, 8-7. Troppi errori per Cisterna, Lavia e Podrascanin ne approfittano portando il vantaggio sul 19-11. Trento riesce a gestire il vantaggio e con muro vincente di Podrascanin si aggiudica il secondo set 25-14.

Nel terzo set l’Itas Trentino cerca subito di prendere il largo e comincia come aveva terminato, Sbertoli apre varchi a Podrascanin costringendo gli avversari ad inseguire, 8-6. La Top Volley si rifà sotto e il sinistro di Michieletto si schianta contro il muro di Raffaelli, 14-13. Sbertoli tiene in gioco palle impazzite, Podrascanin serve Michieletto che deve solo mettere palla a terra, 22-17. Baranowicz continua a cercare soluzioni diverse, Raffaelli tiene i pontini attaccati agli avversari, 22-19. Il numero 77 della Top Volley si gioca il tutto per tutto e trova il muro out degli avversari nel 23-21. Trento ferma il tentativo di recupero dei laziali e chiude il terzo set 25-22.

IL TABELLINO

Itas Trentino – Top Volley Cisterna: 3-0 (25-15; 25-14; 25-22)

Itas Trentino: Kaziyski 13, D’heer 5, Michieletto 8, Sbertoli 2, Cavuto(ne), Pinali(ne) , Albergati, Lavia 16, Zenger (L), Podrascanin 6, Lisiniac 2, Sperotto, De Angelis(L). All.: Angelo Lorenzetti

Top Volley Cisterna: Zingel 2, Cavaccini (L), Saadat 5, Wiltenburg (ne), Giani, Rinaldi 7, Dirlic 5, Picchio, Bossi 4, Baranowicz 1, Raffaelli 14. All.: Fabio Soli.

Note: Itas Trentino: ace 3, err.batt. 8, ric.prf. 30%, att. 62%, muri 7.

Top Volley Cisterna: ace 2, err.batt. 9, ric.prf. 17%, att. 41%, muri 4.

Mvp: Daniele Lavia (Itas Trentino)