Latina Basket stregata da Roma la sera di Halloween

Quarta sconfitta in cinque gare ed un ultimo posto in classifica insieme a Fabriano nel Girone Rosso di Serie A2. Brutti i numeri della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che nel derby con l’Eurobasket Roma la sera d Halloween, ha ceduto la posta i palio ai capitolini, dopo un buon avvio di partita. Secondo e terzo quarto giocati decisamente al di sotto delle proprie potenzialità, non è bastata la verve ritrovata nell’ultima frazione e la conseguente buona rimonta. Le ultime battute del match hanno dato la vittoria all’Eurobasket Roma, con il risultato finale di 59-64.

Amareggiato coach Gramenzi al termine del match: «Abbiamo fatto la partita nei primi 5 minuti e nell’ultimo quarto, per il resto molti errori e ritmo molto basso. I nostri avversari sono stati bravi nell’essere aggressivi, noi poco bravi, perché abbiamo sbagliato veramente di tutto. I 33 punti dei primi 3 quarti ci pongono molte riflessioni, quindi dovremo affrontare l’argomento con la squadra e lo staff. È fuori dubbio che abbiamo bisogno del rientro di Dambrauskas. Ringrazio i tifosi che, nonostante i due brutti quarti, il secondo e il terzo, hanno sempre sostenuto la squadra».

Il tabellino

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Atlante Eurobasket Roma (18-14, 25-31, 33-44, 59-64)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 3, Passera 5, Veronesi 3, Mouaha 4, Henderson 19, Bozzetto 4, Radonjic 5, Fall 14, Spizzichini, Ambrosin 2. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Atlante Eurobasket Roma: Quarta, Hill 12, Fanti 9, Viglianisi 4, Molinaro 2, Baldasso 3, Cicchetti 6, Schina 1, Davis 10, Pepe 17. Coach Pilot. Assistente Crosariol. Assistente Zanchi.

Latina tiri da 2 33% (13/40), tiri da 3 25% (6/24), tiri liberi 79% (15/19), Roma tiri da 2 31% (12/39), tiri da 3 31% (4/13), tiri liberi 80% (28/35)

Usciti per 5 falli: Mouaha, Henderson.

Arbitri: Maschio Duccio di Firenze, Pazzaglia Jacopo di Pesaro, Miniati Gian Lorenzo di Firenze.