Vaccini, la terza dose di richiamo anche dal medico di famiglia

Il richiamo della terza dosi di vaccino anti Covid-19 va fatto dopo i 180 giorni dalla fine del primo ciclo vaccina, senza aspettare la scadenza del Green Pass. Lo ricorda la Regione Lazio, che ha inviato circa 1,2 milioni di sms per ricordare le modalità di somministrazione della dose booster a tutti gli assistiti che rientrano nei requisiti previsti a livello nazionale e che hanno eseguito la seconda somministrazione a distanza di 180 giorni.

Oltre 170mila le dosi effettuate, per oltre il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni. E’ possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall’ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con tessera sanitaria e codice fiscale.

Anche per gli over 60 è necessario velocizzare la dose di richiamo. Tutte le prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home con tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.

Ad oggi oltre 8,75 milioni di dosi somministrate. Rappresentano oltre il 92% della popolazione adulta e oltre 86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

Antinfluenzale

Vaccini antinfluenzali, somministrate 339.575 dosi e sono 3.394 i medici di medicina generale e 264 dai pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 903.619. Il vaccino è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.