Latina battuto a Campobasso, Di Donato: “Paghiamo il calo fisiologico”

Un gol preso prima di andare negli spogliatoi ed uno al rientro. L’aria dell’intervallo ha fatto male a questo Latina, che nelle sei partite successive alla vittoria con la Vibonese valsa la salvezza, è vistosamente calato nel rendimento in campo e nei conseguenti risultatato. A Campobasso, equilibrato e privo di grosse emozioni, si è sbloccato al 44′ sulla conclusione di Rossetti, respinta da Cardinali, ma ribadita in rete da Persia al posto giusto nel momento giusto. La ripresa per i pontini è iniziata peggio, con il raddoppio firmato in contropiede dall’olandese Bolsius servito da Liguori. Vana la reazione ospite, come i cambi di Di Donato, scuro in volto nel commento del match: “Il Campobasso ha avuto più voglia di fare risultato, ed è stato bravo nel coprire tutti gli spazi e trovare il gol prima del riposo. Dopo il secondo gol subito abbiamo cercato di recuperare, ma non è stato affatto un bel Latina. Forse è colpa mia, che non sono riuscito ad inclucalcare l’energia positiva, che ci deve consentire in questo finale di campionato, di consolidare la posizione play off che ci siamo meritati sul campo, dopo avere ottenuto il febbraio, la salvezza che ad inizio stagione era il nostro primo obiettivo. Stiamo pagando un calo fisiologico“.

Campobasso – Latina 2-0

SS Campobasso Calcio (4-3-1-2): Raccichini, Vanzan, Menna, Dalmazzi, Bontà, Rossetti (34’ st Tenkorang), Candellori (45’ st Nacci), Liguori (21’ st Merkaj), Fabriani, Persia (45’ st Sbardella), Bolsius (21’ st Emmausso). A disposizione: Coco, Ladu, Martino, Di Francesco. Allenatore: Cudini.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini (8’ st Sarzi Puttini), Amadio, De Santis, Barberini (8’ st Di Livio), Sane (15’ st Rosseti), Tessiore, Carissoni, Esposito, Ercolano (34’ st Mascia), Jefferson (8’ st Carletti). A disposizione: Tonti, Sarzi Puttini, Di Livio, Carletti, Rosseti, Celli, Palermo, Atiagli, D’Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo.

Assistenti: Massimo Salvalaglio di Legnano e Marco Colaianni di Bari.

Quarto Ufficiale: Thomas Bonci di Pesaro.

Marcatori: 44’ pt Persia (C), 7’ st Bolsius (C)

Ammoniti: 19’ pt Giorgini (L), 41’ st Rosseti (L)

Recuperi: 0’ pt; 4’ st.

Angoli: SS Campobasso Calcio 2 Latina Calcio 1932 4

Note: 77 spettatori ospiti