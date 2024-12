Latina, Boscaglia dopo la sconfitta “Ci è mancata lucidità nelle ripartenze”

Dopo la sconfitta casalinga contro l’Audace Cerignola, mister Roberto Boscaglia ha analizzato la prestazione del Latina con amarezza, ma anche con equilibrio:

“Credo che si possa fare sempre di più. Potevamo fare meglio nelle ripartenze, ma siamo stati molto compatti, molto uniti, contro una squadra che se ti distrai diventa un problema. Nel secondo tempo c’è stato l’episodio del gol preso in contropiede ed è un peccato, perché questa è una partita che ci doveva portare dei punti di sicuro. Dispiace per l’impegno profuso dai ragazzi in settimana. Cercavamo una prestazione e c’è stata dal punto di vista difensivo. Ma dobbiamo anche pensare a chi avevamo contro”.

Sulle difficoltà della rosa, Boscaglia non cerca scuse: “Qualche problema ce l’abbiamo di sicuro, ma non deve essere un alibi. Abbiamo sofferto anche poco, abbiamo fatto bene e compatti in ogni reparto, mancando solo nelle ripartenze”.

Infine, un commento sul suo stato d’animo: “Più deluso che preoccupato, perché sappiamo dove intervenire e potevamo fare meglio”.