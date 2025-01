Latina, Boscaglia: “Nel secondo tempo la squadra non mi è piaciuta”

Roberto Boscaglia, allenatore del Latina, ha parlato ai microfoni dei giornalisti dopo la vittoria per 3-1 contro il Taranto. Nonostante il risultato positivo, l’allenatore ha espresso qualche critica sulla prestazione della squadra, sottolineando la necessità di migliorare in alcune fasi della partita.

“Queste partite sono difficili da preparare. Abbiamo avuto un grande approccio iniziale, cercando più volte il gol e muovendoci bene. Tuttavia, dopo i primi 25 minuti, ci siamo un po’ stagnati, correndo poco senza palla e creando poco negli ultimi 15-20 minuti del primo tempo”, ha spiegato Boscaglia. “Poi, abbiamo trovato il gol, che ha cambiato l’andamento della partita. Nel secondo tempo siamo partiti bene, ma dopo il terzo gol la squadra non mi è piaciuta. Siamo rimasti lì a giochicchiare, abbassando l’intensità. Non possiamo permetterci questo, rischiando di prendere gol, come è successo.”

L’allenatore ha anche riflettuto sul valore dei tre punti conquistati. “Non abbiamo pensato ai punti che avremmo guadagnato a prescindere dalla situazione del Taranto in campionato, ma solo a preparare la partita per vincere e portare avanti il nostro percorso di crescita. La partita era insidiosa, come avevo detto alla vigilia, ma alla fine abbiamo fatto il nostro dovere”, ha affermato. “Nonostante il punteggio favorevole, dovevamo continuare a giocare e sfruttare ogni opportunità per migliorare la differenza reti.”

Boscaglia ha poi commentato l’importanza delle scelte di mercato in vista della sessione di gennaio. “Quando si prendono giocatori a gennaio, bisogna considerare tante variabili: il budget, le necessità tattiche e le caratteristiche tecniche”, ha spiegato. “Mi piacerebbe avere giocatori come Lautaro, Morata o Thuram, ma bisogna fare i conti con le risorse disponibili. Per ora, stiamo cercando giocatori con determinate caratteristiche, come Ekuban, Cicciretti e Gatto, che possano davvero fare la differenza.”

Riguardo alla formazione schierata contro il Taranto, Boscaglia ha precisato che la scelta non è stata influenzata da eventuali trattative di mercato. “La formazione è stata scelta per vincere e per vedere chi in settimana ha convinto di più. Chi non ha giocato lo ha fatto per motivi legati alla preparazione della partita e non per il mercato”, ha dichiarato. “Mi dispiace per i giocatori che non hanno giocato, ma tutti hanno dato tanto a Latina e continueranno a farlo. Il mercato è una questione complessa, ma non dipende da me.”

In merito a Petermann, uno dei protagonisti della partita, Boscaglia ha smentito le voci di mercato che lo vedevano in uscita. “Petermann non è in uscita. È un nostro giocatore e rimane con noi”, ha ribadito. “Naturalmente, se arriva un’offerta importante da una squadra di A o B, sarà una decisione difficile da prendere, ma oggi è fermo qui con noi.”

Infine, l’allenatore ha aggiornato sulle condizioni fisiche di un altro giocatore. “Ha avvertito un indurimento al flessore. Speriamo che si tratti solo di una contrattura, ma lo valuteremo nei prossimi giorni”, ha concluso.

Boscaglia ha chiuso il suo intervento sottolineando la necessità di continuare a lavorare per mantenere alta l’intensità e migliorare la mentalità della squadra, in vista degli impegni futuri.