Latina, brutale aggressione in centro: 18enne finisce in ospedale

Come riportato da Latina Oggi, nella notte tra venerdì e sabato, un diciottenne è stato brutalmente aggredito in un parcheggio alle spalle del Liceo Classico di Piazzale Pordenone.

L’aggressione, avvenuta intorno all’una, ha visto il giovane intervenire in difesa di alcune ragazze infastidite da un bullo sconosciuto. Quest’ultimo ha reagito violentemente contro il ragazzo, colpendolo con calci e spintoni fino a lasciarlo a terra con evidenti ematomi.

I Carabinieri, giunti sul posto insieme ai soccorritori del 118, hanno raccolto testimonianze utili a identificare l’aggressore che ,al momento, risulta irreperibile. Gli investigatori sospettano che l’autore dell’aggressione sia legato ad ambienti della criminalità locale, forse con l’intento di provocare per affermarsi attraverso la violenza.

Fortunatamente, la vittima non ha riportato gravi conseguenze, ma il pestaggio ha lasciato il segno, con il ragazzo ora in fase di recupero. Le indagini proseguono per risalire all’identità del responsabile e valutare i risvolti penali dell’accaduto.