Latina Calcio 1932: Corsetti confermato nella stagione 2020/21

Il Latina Calcio 1932 prosegue con la formazione della nuova rosa neroazzurra. Confermati i nomi di alcuni calciatori della scorsa stagione.

Sarà ancora del Latina Calcio 1932 il contesissimo, Claudio Corsetti, attaccante nato il 09/07/1986 a Velletri (RM). Ha militato in Serie C2 con Aprilia e Cuneo e in serie C1 con il Sorrento, in Serie D con Albalonga e Savoia.

Conferme, anche per Christian Barberini, centrocampista nato il 17/09/1999 ad Aprilia (LT). Da 3 anni milita nel Latina Calcio. Nicolò Sanna, difensore nato il 05/09/1999 a La Maddalena (SS). Da 2 anni milita nel Latina Calcio, precedentemente ha militato in serie D con il Latte Dolce e con il Picerno. Emanuele Begliuti, Centrocampista nato il 01/02/2000 a Roma, al terzo anno in nerazzurro. Antonio Mastrone, attaccante nato il 17/11/2001 a Pescina (AQ).

Da dicembre 2019 nel capoluogo. Infine Alessandro Pastore, attaccante nato il 22/06/2002 a Roma, anche lui a Latina da dicembre.

Tutto è pronto per il prossimo 3 agosto con il via al ritiro presso la ex Fulgorcavi a Borgo Piave.