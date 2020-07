Coronavirus: migranti positivi al Goretti, gli altri in quarantena. Nel Lazio più di 200mila sierologici

L’emergenza dei migranti arrivati a Latina l’altra sera non è terminata: 11 degli oltre 50 tunisini sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi ed ospitati all’ex Rossi sud sulla Monti Lepini, sarebbero positivi al coronavirus. E’ l’esito dei primi risultati dei tamponi effettuati dalla Asl nella mattinata di ieri. I positivi saranno trasferiti in ospedale, mentre gli altri a Cori, dove resteranno in quarantena in un edificio gestito da una cooperativa. Molti, la maggior parte, sono minori non accompagnati.

In questi giorni è stata davvero imponente l’opera di prevenzione del contagio che si sta attuando non solo a Latina, dove solo ieri sono stati sottoposti al test sierologico circa 400 sikh, ma anche nel Lazio. L’unità di crisi regionale ha contato 212.213 test sierologici ed ha confermato una circolazione del virus pari al 2,3%. “Questo modello – spiega la Regione Lazio – ha consentito finora di individuare 526 asintomatici positivi al test molecolare. Finora sono stati testati 81.198 operatori sanitari, 36.009 operatori delle forze dell’ordine, 51.613 i cittadini con accesso spontaneo e 6.451 donatori di sangue”.