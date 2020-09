Torna tra le fila nerazzurre il centrocampista Filippo Bardini. Toscano classe 2000, ha già militato nel Latina Calcio nella stagione calcistica 2017 per poi passare al Livorno e a seguire nella Vastese.

Da oggi Bardini è a disposizione di mister Scudieri, dopo aver sottoscritto il contratto con il presidente Terracciano. Un gradito ritorno a rinforzo della rosa pontina.

Dopo il suo primo allenamento oggi alla Fulgorcavi ha detto: “Torno con uno spirito combattivo e con la voglia di fare bene e soprattutto spero di poter vincere il campionato”.

“Torno a Latina per una meravigliosa piazza che ho imparato a conoscere ed apprezzare nel primo anno del Latina calcio 1932. Mi sono mancati i tifosi e il loro tifo per questo avevo voglia di tornare, soprattutto per far bene e per dimostrare qualcosa di importante in nerazzurro”.

“Sono stati due anni importanti – ha concluso parlando della sua esperienza lontana dal capoluogo pontino – e che mi sono serviti per fare esperienza professionale e per crescere sia come uomo sia come calciatore”.