Latina, tre gol al Muravera e secondo posto blindato

Doppietta di Corsetti alla Corsetti, terza rete di Pompei e il Latina stende il Muravera e mette una serie ipoteca sul secondo posto, portando a +7 in classifica il vantaggio sulla Vis Artena fermata in casa dall’ Arzachena.

Primo tempo dal buon ritmo, accelerato prima del riposto dall’uno-due del Latina. Ripresa segnata dal vano tentativo del Muravera di rimettersi in partita, rischio calcolato di allungarsi troppo e prendere altre reti.

Tre gare alla fine con Carbonia, Nocerina e Insieme Formia. Poi i play-off, le cui date e la certezza della disputa non sono ancora ufficiali.

Cronaca

Hanno ancora qualcosa da dire sia Latina, che Muravera. Ne viene fuori una partita godibile, quanto ad intensità ed occasioni. In attacco si rivede un Di Renzo ispirato, che costituisce e prova a finalizzare. Al 4′ fa la prima cosa, cross per Corsetti, avvitamento in area, pallone out. Un flash di Muravera all’ 8′, traversone del mancino Loi, appoggia in rete Virdis, giudicato in fuorigioco.

Il Latina predilige la corsia destra, da cui al al 19′ Di Emma cerca la testa di Di Renzo, blocca Vandelli. È la fascia che genera la professione di Teraschi, il quale al 20′ chiede inutilmente il rigore per intervento energico di De Martis. Ed ancora e dal vertice destro dell’area, che Sarritzu trova il mancino naturale, che induce alla parata a terra Vandelli, che al 35′ controlla la punizione maligna di Atiagli. Alla resa dei conti però l’intervento più difficile, al 42′, è di Alonzi, che esce su Nurchi, respingendo la conclusione dell’ attaccante all’ingresso dell’area piccola.

Segnalati due minuti di recuperi, sufficienti alla doppietta di Corsetti. Primo gol su cross di Giorgini, erroraccio dei difensori sardi, sponda involontaria al capitano, controllo e piatto vincente sull’uscita di Vandelli. Dieci secondi prima del riposo Corsetti attraversa da sinistra destra la tre-quarti, incrociando il palo più lontano per il raddoppio nerazzurro.

L’uno-due spezza le gambe al Muravera, inevitabilmente esposto nella ripresa al contropiede di casa, nonostante al 12′ Alonzi fermi ancora Nurchi lanciato a rete, respingendo anche il secondo tentativo della punta isolana. Al 19′ Corsetti spedisce in porta Di Renzo, ingresso in area dalla sinistra, si accentra, destro a giro che lambisce il palo più lontano. È un’altra ripartenza a mettere in ghiaccio la partita al 28′. Combinazione di prima Di Renzo-Sarritzu-Calabrese, apertura a sinistra per Pompei, che supera Vandelli e deposita in rete di destro, non certo il suo piede naturale. I gol potrebbero essere quattro al 37′: Sarritzu mette a centro area per Di Renzo, che vistosamente trattenuto per la maglia dal difensore, in girata sfiora il palo.

Tabellino

Latina – Muravera 3-0

Latina (3-4-3): Alonzi; Di Emma, Esposito, Giorgini; Teraschi (35’st Mastrone), Sevieri (32’st Garufi), Ricci, Atiagli (26’st Pompei); Corsetti (22’st Calabrese), Di Renzo, Sarritzu (40’st Barberini).

A disp. Gallo, Alessandro, Orlando, Mastrone, Pastore.

Muravera (4-2-3-1): Vandelli; Cadau, Moi (32’ st Ahmed), Legal, Loi; Geroni, Kujabi (8’ st Visconti); Pinna, Nurchi (20’ st Masia), De Martis (8’ st Nuvoli); Virdis (38’ st Figos).

A disp. Floris, Fangwa, Mereu, Minerba.

All. Loi

Arbitro: Di Nosse di Nocera Inferiore

Assistenti: Giovanardi di Terni e Cardinali di Perugia

Marcatori: 45’pt e 47’pt Corsetti, 28’st Pompei

Note: ammoniti: 34’ pt Esposito (L), 15’ st Di Emma (L), 22’ st Loi (M), 32’ st Ricci (L), 37’ st Calabrese (L). Angoli 2-4. Rec. 2’ pt; 4’ st.