Nulla di fatto per il Latina Calcio 1932 che perde sul finale contro il Torres. Il match valevole per la 26esima giornata di campionato, finisce sull’1-0 per i sardi.

Una sconfitta amara che non va giù a mister Agenore Maurizi che comunque sostiene la sua squadra: “Si può sempre fare meglio ma credo che oggi abbiamo sostenuto un’ottima gara, con una buona interpretazione. Eravamo messi bene in campo e abbiamo giocato contro un’ottima squadra come conferma la classifica. Un peccato non aver portato a casa punti. Di solito sono abbastanza critico – prosegue – ma i ragazzi hanno fatto una bella gara con una grande prestazione caratteriale interpretata bene anche a livello tattico. Ma il calcio è così – conclude – Veniamo da un periodo non buonissimo ma possiamo ancora recuperare”.

La sconfitta è arrivata al 90esimo minuto. Palo di Sartor e pasticcio di Alonzi. Ne approfitta Gjuci che trasforma in rete. Sei punti di ritardo per i nerazzurri che inseguono i playoff.

TORRES – LATINA 1-0

Torres (4-3-1-2): Colombo, Bilea (17′ st Rizzi), Pinna, Pisanu, Guarino, Russu (17′ st Gjuci), Demartis, Masala (47′ Congiu), Sartor, Milani (47′ st Santarelli), Bianco.

A disposizione: Vagge, Cossentino, Viale, Fadda, Pinna.

Allenatore: Mariotti

Latina (3-5-2): Alonzi, Fatati (30′ st Barberini), Tinti, Gaeta, Del Duca, Cazè da Silva (44’st Ferri), Galasso, Teraschi, Garufi, Atiagli, Begliuti.

A disposizione: Muci, Iorio Forestero, Esposito, Sanna, Cucciardi, Pastore, Mastrone.

Allenatore: Maurizi

Arbitro: Raimondo Borriello di Arezzo

Assistenti: Matteo Nigri di Trieste e Lorenzo Ret di Udine