Cessna precipitato: 2 archiviazioni, ma il gip dispone nuove indagini

Per la morte di Umberto Bersani e Antonio Belcastro, di Latina, precipitati con un Cessna sull’Appia, il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione per 3 persone indagate. Per il sostituto procuratore Simona Gentile non ci sarebbero elementi sufficienti per l’imputazione. Il giudice La Rosa in questi giorni ha sciolto la riserva – dopo l’opposizione all’archiviazione – e ha disposto altre indagini.

Non tutto è ancora chiaro dell’incidente avvenuto il 3 settembre del 2017 e il gip del tribunale di Latina vuole altri elementi che possano aiutarlo ad avere un quadro il più completo possibile sulla vicenda. Ha deciso di archiviare la posizione di due indagati: la proprietaria dell’officina che in un primo momento si occupava della revisione dell’aereo e la proprietaria del veivolo. Nessuna archiviazione invece per Paolo Trevisani, per il quale è stata disposta l’imputazione coatta.