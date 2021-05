Latina Calcio, domani recupero ad Arzachena (ore 15)

Domani la gara di recupero con l’Arzachena sarà anticipata alle ore 15, gara valida per la 10^ di ritorno.

Il Latina viene da una vittoria contro la Vis Artena, ma per domani mister Scudieri dovrà fare a meno del difensore Esposito costretto dall’infortunio a terminare la stagione in anticipo.

Match importante, perché in caso di sconfitta il Latina regalerebbe la promozione matematica in Serie C al Monterosi che ha già ben 15 punti di distacco dai pontini, i quali hanno ancora 5 partite da recuperare. In caso di vittoria o pareggio dei nerazzurri, domenica ci sarà comunque lo scontro diretto con il Monterosi a cui un punto .