Scontro tra Pontina ed Appia, muore un centauro a Terracina

Tragica vigilia di Pasqua sulla Statale Pontina al km 108, in coincidenza dell’ingresso sulla rampa di accesso alla Statale Appia. Intorno alle 20 scontro frontale tra un’auto ed una moto, costata la vita ad un centauro di 30 anni, residente a Frosinone. Inutile l’intervento del 118. La moto che procedeva in direzione Frosinone si è scontrata con una Fiat Idea, diretta sulla Pontina verso Roma. Feriti sia conducente, che passeggero.

La circolazione sulla rampa è rimasto bloccato in entrambi gli ingressi fino a poco prima della mezzanotte. Rilievi effettuati dal Distaccamento della Polizia Stradale di Formia, intervenuti in ausilio da Terracina, nella gestione del traffico, agenti del Commissariato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Viabilità ripristinata da personale ANAS, in un punti in cui, ad agosto dello stesso anno, morirono due persone.