Latina Calcio, parte la campagna abbonamenti. Ecco lo staff dell’under 15

Sarà presto online la campagna abbonamenti in casa Latina Calcio. Per presentare la campagna, presto sarà pubblicato un video dove verranno svelati tutti i dettagli a riguardo. Hanno preso parte all’evento i campioni della squadra nerazzurra come il capitano Andrea Esposito, Lorenzo Di Livio, il nuovo acquisto Fabio Cortinovis e alcune giovani promesse del vivaio.

“Restate sintonizzati sulle nostre pagine social, perché presto ne vedrete delle belle. Stay tuned!”, queste le parole del comunicato della società nerazzurra. Continua il grande sforzo del Latina Calcio 1932 per lo sviluppo del settore giovanile. Mentre sono in corso di svolgimento le giornate di raduno, utili per selezionare i giovani giocatori che saranno impegnati nella prossima stagione, la società è al lavoro per completare lo staff tecnico delle formazioni giovanili.

A questo proposito, la compagine di Piazzale Serratore è lieta di annunciare che Mirko Fioretto e Valerio Sbardella sono rispettivamente il nuovo allenatore e il collaboratore tecnico dell’Under 15 del Latina Calcio 1932.

Mirko Fioretto classe ‘81 ha avuto trascorsi importanti da professionista come calciatore e da allenatore di settori giovanili importanti di Roma come Romulea e Accademia Calcio Roma. Valerio Sbardella sarà il collaboratore tecnico. Classe ‘93 è anche preparatore atletico professionista diplomatosi lo scorso gennaio nella Scuola Tecnica di Coverciano.

Il Latina Calcio 1932 augura ai tecnici una stagione ricca di soddisfazioni e piena di momenti di crescita insieme al proprio gruppo di ragazzi.