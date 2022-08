Abbandonano la figlia in auto, in passato gli erano stati tolti altri figli

Proseguono le indagini da parte dei carabinieri di Latina sul caso dell’abbandono della bambina di due mesi in un auto a Borgo Montello. Bambina che una volta trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso è stata trovata inoltre positiva alla cocaina. Per i genitori è scattata la denuncia per abbandono di minore e la rimozione della potestà genitoriale, mentre la piccola, dopo essere stata dimessa nella giornata di ieri, è stata affidata ad una casa famiglia.

Dalle indagini, effettuate dai carabinieri, è emerso che alla donna in passato le erano stati tolti altri figli sempre minori. E’ questo l’ultimo risvolto di questa vicenda che sembra non aver fine. La donna che vive ad Aprilia ma è originaria dei Castelli Romani, dunque non è la prima volta che finisce sotto la lente dei servizi sociali prima di Roma e poi successivamente di Aprilia. Donna che ora, assieme al marito, dovrà rispondere del reato di abbandono di minore.