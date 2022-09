Pontinia: indiano malpagato, accoltellato e investito

Orari di lavoro massacranti, una misera paga di 500 euro, meno della metà di quanto concordato inizialmente, per 13 ore di lavoro al giorno compresi sabato e domenica, va a chiedere spiegazioni al proprio principale ma viene malmenato. E’ ciò che ha denunciato ai Carabinieri un 24enne indiano a Pontinia.

Il giovane racconta di essere andato a chiedere spiegazioni e la restante parte dello stipendio al proprio datore di lavoro, ed è finito per essere preso a bastonate, ferito con un coltello e addirittura minacciato, dal figlio del datore di lavoro, di essere investito con l’auto. Il giovane è stato poi soccorso dai passanti che hanno allertato il 118 ed i carabinieri che in un primo momento hanno pensato ad un incidente stradale visto che il giovane non riusciva a spiegarsi in italiano. Solamente oggi il giovane, tramite l’aiuto di un interprete è riuscito a spiegare l’accaduto agli inquirenti, che ora faranno luce e giustizia sul fatto.