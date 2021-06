Latina, campionato italiano di autocross

Il quinto appuntamento del campionato italiano di autocross in programma nel fine settimana si svolgerà a Latina. Nella gara con la presenza di HP Sport RRT con i suoi tre piloti pontini Stefano Visentini, Pier Paolo Caputo e il campione italiano Davide Casarin.

Nella categoria regina Super Buggy troviamo Davide Casarin capitano della formazione grigioverde di HP Sport RRT, che guida la graduatoria con 122 punti seguito da Dino Semenzato con 96 e Emanuele Consoli a quota 94.

Nella Buggy, Alessandro Guzzi con 100 punti, precede il portacolori di HP Sport RRT Stefano Visentini ampione in carica della categoria con 88 punti e a seguire Alessio Galotta con 83.

Nel Gruppo 1 Turismo 2000, il leader è Pier Carlo Caputo, campione in carica della categoria con 101 punti, seguito da Andrea Tonoli con 91.

L’obbiettivo è quello di vedere i piloti pontini sul gradino più alto del podio a fine manifestazione. La manifestazione sotto l’egida di ACI Sport avrà inizio con l’apertura del Centro Accrediti e del Paddock nel pomeriggio di venerdì 11, proseguirà il sabato con le verifiche sportive e tecniche su convocazione.

Start di inizio con le semifinali alle 22:30 e con le finali alle 23:00.