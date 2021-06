Scuola, Di Bernardino: al lavoro per settembre

L’assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Bernardino ha scritto a dirigenti, insegnanti, personale scolastico e studenti per fare un bilancio dell’ultimo anno e programmare il prossimo.

“Si chiude un anno scolastico difficile e impegnativo in cui tutti noi abbiamo affrontato, ognuno per la sua parte, la gestione della pandemia da Covid-19. Dalla distribuzione delle mascherine, ai tamponi gratuiti e i vaccini per tutto il personale e per i maturandi fino al potenziamento della rete regionale del trasporto pubblico e alle risorse integrative per lo svolgimento della didattica a distanza, le iniziative offerte dalla Regione Lazio sono state molteplici. Il nostro impegno, sempre costante e sempre generato dal confronto con tutte le parti, è stato volto a contenere i contagi e a permettere la continuità delle attività formative. In vista dell’estate, anche per sanare quel vuoto di socialità che inevitabilmente si è generato, abbiamo finanziato attività integrative, a cominciare dalle gite scolastiche. Queste mie poche righe hanno l’obiettivo di ringraziarvi per il comune lavoro intrapreso. Se oggi finalmente la diffusione del virus si è fortemente ridotta, questo lo si deve sicuramente all’importante e intensa campagna vaccinale fatta dalla Regione Lazio, ma anche ai giusti comportamenti e alle scelte corrette adottate dal mondo della scuola. L’invito è di continuare ad agire in modo responsabile per sé stessi, per le proprie famiglie e amici e per la collettività. Noi, anche per il prossimo anno scolastico continueremo a porre la scuola al centro delle nostre priorità, investendo convintamente energie e risorse. Non ultimo, alle ragazze e ai ragazzi alle prese con gli esami di fine ciclo auguro un sincero in bocca al lupo”, conclude l’assessorato Claudio Di Berardino.