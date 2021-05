Latina caparbio e orgoglioso, ma il Monterosi festeggia la Serie C

Non voleva perdere il Latina contro il Monterosi e se possibile, avrebbe evitato di vedere il suo diretto avversario in campionato festeggiare in campo la storica promozione in Serie C. Non sono bastati orgoglio e caparbietà.

Decisivo il successo per 2-0 allo stadio Marcello Martoni contro il Latina secondo in classifica. Gol nella ripresa di Piroli al 3′ e di Sowe in pieno recupero. Partita vera in campo, grande equilibrio nel primo tempo terminato 0-0, ma con occasioni importanti. E’ il Latina che si affaccia dalle parti di Salvato con Allegra, sfortunati in entrambi gli sganciamenti offensivi al 1’ e al 22’. Il Monterosi replica con l’imbucata di Capodaglio per Sivilla, diagonale sul fondo al 28’. Prima del riposo, 37’, Barberini dalla distanza chiama ancora in causa Salvato.

Dopo un minuto della ripresa è la schiena di Di Emma a deviare in angolo la girata di Sivilla. Dagli sviluppi del corner successivo, zampata di Piroli sotto misura per l’1-0 del Monterosi e un piede in Serie C. Il Latina non ci sta a perdere e al 13’ sul delizioso cross di Corsetti, Giorgetti manca l’impatto con il pallone all’altezza dell’area piccola.

Quindi al 16’ è Teraschi a mettere in difficoltà Salvato, sul destro dalla traiettoria indecifrabile. Poi al 19’è Alonzi a uscire su Persichini e Sivilla a porta vuota manca il raddoppio. Al 30’ il tiro cross di Borrelli sorprende e Alonzi e becca la parte della traversa.

Al 35’ doppio giallo ad Allegra, Latina in1-0. Al 37’ a mancare il 2-0 Sowe, deviazione sul fondo da un paio di metri. Al 38’ è così Salvato ad intervenire sul colpo di testa di Sarritzu, mentre dall’angolo successivo di Atiagli, Corsetti svetta ma spedisce alto sulla traversa. Nel secondo dei tre minuti di recupero Borrelli serve a Sowe il pallone del raddoppio e della gloria del Monterosi, che può iniziare a festeggiare.

MONTEROSI – LATINA 2-0

MONTEROSI: Salvato, Piroli, Petti, Costantini, Buono, Cancellieri, Sivilla (27’ st Sowe), Montanari (30’ st Angeli), Caon (13’ st Persichini), Capodaglio (13’ st Borrelli), Rea. A disposizione: Torelli, Vagnoni, Pellacani, Zambrini, Lucatti. All. D’Antoni.

LATINA CALCIO 1932: Alonzi, Pompei (27’ st Atiagli), Sevieri (30’ st Garufi), Teraschi (19’ st Mastrone), Corsetti, Barberini, Di Emma (16’ st Orlando) Calabrese (19’ st Di Renzo), Allegra, Giorgini, Sarritzu. A disposizione: Gallo, Ricci, Calagna, Pastore. All. Scudieri.

Aribitro: Dario Duzel di Castelfranco Veneto.

Assistenti: Ares Beggiato di Schio e Giuseppe Ladu di Nuoro.

Marcatori: 2’ st Piroli (M), 47’ st Sowe (M)

Note: espulsi: 35’ st Allegra (L doppia ammonizione). Ammoniti al 20’ pt Calabrese (L), 5’ st Capodaglio (M), 19’ st Allegra (L), 40’ st Buono (M). Angoli 6-9. Recupero 6-9.