Latina, colpita da uno sportello mentre era in bici: ferita una donna

E’ stata colpita da un sportello di un’auto in sosta, cadendo rovinosamente a terra mentre percorreva con la sua bici elettrica via Isonzo. E’ accaduto intorno all’ora di pranzo di oggi e sul posto è intervenuta una volante della polizia locale per cercare di costruire l’accaduto anche ascoltando le parole della vittima, una donna di 48 anni di nazionalità cinese, che però è apparsa subito in stato confusionale. Per questo i sanitari hanno ritenuto necessario il trasporto immediato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.