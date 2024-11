Latina, colpo da 90mila euro all’ottica “Al Corso”: indagini in corso

Alle 4:20 di questa notte, un furto fulmineo e ben organizzato ha colpito l’ottica “Al Corso” in Corso della Repubblica, nel centro di Latina. Una banda di ladri professionisti ha utilizzato una cesoia per tagliare la saracinesca e un tombino per sfondare la vetrina del negozio. In pochi minuti, i malviventi hanno portato via circa mille occhiali di marchi prestigiosi come Dior, Fendi, Gucci, Cartier e Tom Ford, per un bottino stimato intorno ai 90mila euro.

I ladri hanno agito con estrema precisione, puntando esclusivamente agli articoli più costosi e adottando tutte le precauzioni per non lasciare tracce: guanti e il furto del server contenente le registrazioni della videosorveglianza. L’azione sembra essere stata pianificata nei dettagli, con un probabile sopralluogo preliminare e l’attivazione dell’allarme qualche ora prima del colpo per testare la reazione.

Gli agenti della Squadra Volante e della Polizia Scientifica sono intervenuti tempestivamente per effettuare i rilievi e raccogliere indizi. Le indagini, tuttora in corso, stanno cercando di ricostruire i movimenti dei responsabili anche tramite l’acquisizione delle immagini di telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni.

Il titolare del negozio, visibilmente amareggiato, ha sottolineato i danni subiti in un momento cruciale per le attività commerciali, a poche settimane dal Natale. Gli investigatori ipotizzano che il furto porti la firma di una banda esperta e ben organizzata.