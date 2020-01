Continua il rinnovo del parco mezzi della Polizia Locale di Latina. Arriva anche una Dacia Duster Prestige 4×4, dopo tre nuove motociclette e di un’unità mobile per la rilevazione degli incidenti stradali.

Il dirigente Francesco Passaretti, che ha disposto anche l’acquisto di un drone per controlli più rapidi ed efficaci nonché la dotazione di spray antiaggressione per gli agenti, ha impegnato le somme necessarie al pagamento delle prime rate per la nuova auto.

La Dacia Duster sarà assegnata al personale dell’Ufficio Polizia Edilizia del Comando di Polizia Locale, deputato alla vigilanza dell’attività di edilizia sul territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge.

Nella determinazione dirigenziale, pubblicata oggi all’albo pretorio del Comune di Latina, si evidenzia che il parco auto del Comando di Polizia Locale è composto da diversi autoveicoli alcuni dei quali immatricolati da quasi 10 anni (che hanno superato abbondantemente i 100.000 chilometri); che gli operatori della Polizia Locale fanno un uso continuo dei mezzi in dotazione che vengono impiegati quotidianamente sui turni di lavoro; che alcuni di detti veicoli sono sprovvisti della tecnologia indispensabile per tipo servosterzo, Abs e climatizzatore; che parte dei veicoli necessitano di spese elevate per renderli sicuri ed efficienti e che la continua manutenzione degli stessi comportano, in ogni caso interventi con costi elevati.

Dunque l’acquisto, attraverso Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) del nuovo veicolo in sostituzione del vecchio Fiat Doblò. Sarà la ditta Icar Spa, con sede in via Piave a Latina, a fornire alla Polizia Locale la Dacia, ad un prezzo Iva inclusa di o 32.050,92 euro, comprensivo dei costi del finanziamento manutenzione, assicurazione furto e incendio. Previste 36 rate mensili da 588,565 euro.

