Latina, detenzione illegale d’armi: denuncia e sequestro dell’armamentario

I militari del NOR- Sezione Radiomobile, in seguito a degli accertamenti scaturiti dal rinvenimento di armi avvenuto il 18 luglio scorso, sulle sponde del Canale Mussolini, in una fuciliera contenente 3 fucili risultati oggetto di furto dello scorso 18 giugno, hanno denunciato un 68 enne del luogo per ricettazione e detenzione abusiva d’armi, oltre all’omessa denuncia del loro possesso.

Dopodiché, i militari, a seguito di ulteriori controlli, hanno rinvenuto un ulteriore fucile doppietta ed una canna Breda, montata su un altro fucile, tutto l’armamentario è stato prontamente posto sotto sequestro.

Tutto ciò rientra in un’attività ad ampio raggio che si sta svolgendo sul territorio provinciale, con lo scopo di prevenire e contrastare delitti compiuti con armi da fuoco anche regolarmente denunciate per verificarne la regolare detenzione ed il giusto possesso.