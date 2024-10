Latina, domani al Francioni l’esame Monopoli: oggi parla Boscaglia

Il Latina arriva alla gara col Monopoli reduce da 3 punti guadagnati con entusiasmo, il nuovo tecnico Boscaglia e una squadra in ripresa.

La gara di Catania ha dimostrato che la squadra ha un valore ben più alto rispetto a quanto dimostrato sino ad ora. Dall’altra parte il Monopoli, quarto in classifica, è reduce da due vittorie e due pareggi nelle ultime 4 gare. C’è fiducia nell’ambiente nerazzurro e lo dimostrano le parole dello stesso Boscaglia nel post gara di Catania: “Dal punto di vista del risultato, è stato un grande esordio. Dico bravi ai ragazzi. Siamo venuti ad affrontarla a viso aperto. L’abbiamo preparata in due giorni, c’era tanta voglia nei ragazzi e l’hanno messa in campo. È stata una partita molto equilibrata, non abbiamo sofferto molto e potevamo chiuderla sul finale. Ho avuto la fortuna anche di avere qualche giocatore che ho già allenato. Venerdì ho condotto il primo allenamento e in loro ho visto gli occhi giusti, c’era tanta intensità. Non meritiamo questa classifica ma c’è da dire che abbiamo qualche infortunio e qualche squalifica. Dobbiamo lavorare tanto sulla compattezza.

Bisogna fare un campionato che sia di programmazione per gli altri, si deve costruire.”

Guardando a domani però, quando ci sarà questa sfida importante, il Latina ha voglia di regalare la prima vittoria stagionale tra le mura amiche ai propri tifosi, che manca dal lontano 30 Marzo, quando gli uomini di Fontana superarono 3-0 il Foggia di Cudini. Difronte ai nerazzurri domani ci sarà una squadra attrezzata come il Monopoli che ha tutti i presupposti per fare bene.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Latina (3-4-3):Zacchi, Vona, Berman, Di Renzo, Ercolano, Petermann, Ndoj, Crecco, Di Livio, Improta, Martignago.

Monopoli (3-5-2): Vitale, Angileri, Yabre, Vitteritti, Valenti, Bulevardi, Falzerano, Grandolfo, Scipioni, Yeboah.

Il nuovo tecnico nerazzurro presenterà la sfida alle ore 17 alla vigilia di una gara molto importante come Latina-Monopoli.