Latina, domani i funerali di Paolo Pannone

Saranno celebrati domani i funerali di Paolo Pannone, fratello del regista Gianfranco e dell’avvocato Giuseppe. Il 55enne, giardiniere, è scomparso ieri per un malore improvviso sul posto di lavoro. Le esequie si terranno alle 9:15 nella chiesa di San Luca a Latina e la messa sarà celebrata dal parroco don Mario Sbarigia.

Piermario De Dominicis, ex libraio e autorevole voce della cultura pontina, ricorda così il 55enne scomparso, affidando a facebook un pensiero: “Burbero, polemico, difficile, comunicativo, simpatico, tranchant, intelligente, buono, delicato: un uomo, quindi, e senza maschere. Non riesco a pensare che Paolo sia andato via, non ce la faccio proprio: spesso e possente com’era, non è mai apparso precario in questo mondo. Quanto può farci sbagliare l’apparenza, e quante volte lo dobbiamo imparare”.