“Latina Formazione Lavoro” e “Virgilio 2080”: si punta al fare impresa! Sostegno ai giovani del territorio

di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese Lazio Sud

direzione@claai-assimprese.it

Sostenere i nostri ragazzi nel “fare impresa”. Con questa vision è stato siglato un accordo di collaborazione tra la “Latina Formazione Lavoro”, Ente dedito alla formazione professionale della Provincia di Latina con l’Associazione professionale rotariana “Virgilio 2080” finalizzata all’accompagnamento di start up ed alla formazione di coloro che vogliono dare vita ad attività d’impresa.

L’accordo è stato sottoscritto dal Dott. Gianluca Cecchet, Amministratore della “Latina Formazione Lavoro” e dall’ Ing. Ernesto Le Rose, Presidente di “Virgilio 2080”. Questo accordo permetterà di avviare momenti di sinergia nell’ambito della promozione all’auto-imprenditorialità dei ragazzi dell’ultimo anno, con momenti informativi monografici, attività formative all’avvio di attività produttive e una azione di tutoraggio che accompagna il giovane alla creazione di un proprio Business Plan con relativa pianificazione finanziaria. E’ stata formata una commissione operativa che seguirà i progetti con la dott.ssa Rita Saba per la “Latina Formazione Lavoro” e Ivan Simeone per “Virgilio 2080”.

L’accompagnamento all’autoimprenditorialità è una fase molto delicata per il ragazzo che, terminata la formazione professionale, decide di “mettersi in proprio” aprendo una sua attività. Scelta coraggiosa e premiante se ben avviata ed è essenziale essere affiancati da esperti che possono valutare l’idea imprenditoriale e accompagnarla con una azione di tutoraggio, completamente gratuita.

L’ attività istituzionale di Virgilio 2080 si basa su azioni di accompagnamento all’impresa ed opera nell’ambito del Distretto Rotary 2080 (Lazio e Sardegna) ed è composta da soci di vari Rotary Club del territorio. Si impegna a favorire, incoraggiare e valorizzare l’attitudine e il talento imprenditoriale di quanti desiderino affacciarsi al mondo dell’imprenditoria e sognino di avviare una propria impresa/start up, operando anche con Tutor -qualificati esperti d’azienda e d’impresa –agendo su base volontaria e senza fini di lucro, mettendo la propria professionalità a disposizione dei neoimprenditori.

Il Team di Latina, per Virgilio 2080 è composta da Ivan Simeone del Consiglio direttivo e Past President del “Rotary Club Latina” e Direttore della CLAAI Assimprese, Patrizia Scifo, del Rotary Club Latina, co-titolare della Soc. INBRAND ed esperta in marketing e comunicazione, l’Avvocato Gianluca Carfagna, Presidente Incoming del Rotary Club Latina.

E’ bene rammentare che la “Latina Formazione Lavoro” è una Società a totale partecipazione pubblica locale, senza alcun fine di lucro, operando come soggetto attuatore degli indirizzi programmatici della Provincia di Latina sia in ordine alla costituzione di un sistema formativo territoriale per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione/formazione che per la sperimentazione di nuovi modelli formativi e per una offerta di formazione qualificata nonché, quale strumento di politica attiva del lavoro, anche in riferimento alle deleghe e funzioni trasferite dalla Regione Lazio.

L’obiettivo di questo protocollo è quello di rafforzare l’inserimento lavorativo e imprenditoriale dei nostri giovani ed offrire loro un ulteriore e solido punto di riferimento con cui confrontarsi e dialogare propositivamente.