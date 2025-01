Latina, i residenti del Colosseo Ovest bloccano tentativi di occupazione

I residenti del Colosseo Ovest di Latina hanno sventato nuovi tentativi di occupazione negli uffici sgomberati dopo mesi di abusivismo. Malgrado i recenti interventi di bonifica, gli abusivi hanno cercato più volte di rientrare, ma sono stati fermati dalla vigilanza costante degli inquilini, che si sono impegnati anche nel migliorare gli spazi comuni del complesso.

Durante le festività di Capodanno, movimenti sospetti sono stati segnalati nel versante est del condominio. La situazione è aggravata dalla presenza di un dormitorio invernale allestito dal Comune al piano terra dell’edificio, frequentato non solo da persone indigenti, ma anche da soggetti con precedenti penali, causando disagi ai residenti e ai commercianti.

L’episodio più recente ha visto un individuo tentare di forzare la porta dell’ex Centro per l’Impiego, prima di essere messo in fuga dai condomini. I residenti chiedono ora un intervento più incisivo delle istituzioni per garantire la sicurezza della zona.