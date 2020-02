Latina, il centrodestra: “Su Montello sproloquio social di Bellini”

La “pace” in nome di Borgo Montello guastata da un post di Bellini. E’ quanto affermano i consiglieri di centrodestra, il giorno dopo che l’assise civica di Latina all’unanimità ha votato contro la riapertura della discarica. Cosa ha scritto Dario Bellini su Facebook?

“Oggi, per il bene di tutta la comunità, e grazie alla presenza in Consiglio di una forza politica maggioritaria svincolata dai vecchi schemi clientelari e da tutte le logiche partitiche sovralocalistiche, come è appunto Latina Bene Comune, nell’assise comunale si è votato all’unanimità un deliberato che per quei territori fino a ieri sembrava impensabile, e che permetterà al Sindaco Damiano Coletta domani, in ambito regionale, di portare una sola voce di un’intera città”, si legge nel post del capogruppo di Lbc.

“Il Consiglio comunale di lunedì – replica in centrodestra – ha votato all’unanimità una delibera che ribadisce il no convinto di tutte le componenti politiche ad una riapertura della discarica di Borgo Montello. La compattezza dimostrata al di là delle appartenenze politiche è un segnale importante per la nostra Città. Come consiglieri del Centrodestra siamo orgogliosi di aver ribadito il nostro No ad un ampliamento della discarica di Montello”.

“Peccato – aggiungono gli esponenti di opposizione – che questo momento sia stato rovinato dal capogruppo di Lbc Dario Bellini che ha pensato bene su Facebook di rivendicare l’approvazione della delibera di Consiglio come un successo di Latina Bene Comune, provando a far passare il messaggio che prima non si faceva perché chi governava aveva interessi nei rifiuti o era a favore della discarica. Fandonie, quelle di Bellini. Uno sproloquio social che dimostra lo scarso rispetto che il capogruppo di Lbc ha nei confronti di chi non la pensa come lui. Un atteggiamento da primo della classe che Bellini non può permettersi”.

“Lunedì il Consiglio di Latina è stato compatto perché tutti siamo fermamente convinti della necessità di tutelare il territorio di Borgo Montello – ribadisce il centrodestra -. E quando siamo chiamati ad approvare atti per la città siamo pronti a farlo, anche insieme a Bellini. Peccato che fino a lunedì l’amministrazione di cui Bellini fa parte ripeteva che a Borgo Montello – attaccano i consiglieri di minoranza – si potevano piantare i fiorellini, accusando in pratica noi dell’opposizione di fare terrorismo psicologo, quando segnalavamo i rischi connessi a una possibile riapertura della Discarica. Per cui Bellini prima di fare lezioni che non gli competono, si guardi allo specchio e rifletta”.

