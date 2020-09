Latina, il Comitato Parco Elleni chiede un parco giochi ed un’area cani per Piazza Ilaria Alpi

Un’area adibita a parco giochi per bambini e una zona di sgambamento per i cani. Sono queste le priorità di Piazza Ilaria Alpi secondo il Comitato Parco Elleni, che chiede all’amministrazione comunale di accelerare sull’iter per la realizzazione delle strutture.



“Il Comitato Parco Elleni (Piazza Ilaria Alpi) chiede, con urgenza, al Comune di Latina l’istallazione di un’area giochi per i bambini del quartiere e la creazione di un’area dedicata allo sgambamento dei cani – dice il presidente Riccardo Angelo Colabattista – Come comitato abbiamo ben chiare le difficoltà e le diverse priorità di un’amministrazione comunale, come teniamo in considerazione ciò che è stato fatto in questi anni per il quartiere – afferma Colabattista – Siamo però sicuri che sia arrivato il momento di fare qualche intervento risolutivo e concreto per una piazza che ad oggi è sprovvista di tutto (non ci sono panchine, area giochi, viali, irrigazione, area cani, fontanella). Da tempo il Comitato collabora attivamente con l’Amministrazione innaffiando regolarmente i 34 alberi piantati e facendo altre iniziative di sensibilizzazione (raccolta differenziata, pulizia marciapiedi e segnalazioni di miglioramenti). I cittadini del quartiere evidenziano ora delle priorità divenute ormai non più rimandabili”.