Scuola, con il coronavirus torna il certificato medico

Il certificato medico serve di nuovo dopo 3 o 5 giorni di assenza a scuola. Se lo stavano chiedendo i genitori in vista dell’imminente ripartenza delle lezioni. Il coronavirus ha regalato alle famiglie anche questa ulteriore misura.

A spiegarlo è stato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato: “Il certificato medico scolastico è necessario dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni per la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica e per assenza per malattia superiore ai 5 giorni per gli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria di secondo grado.

In entrambi i casi le assenze, rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione”.