Lenola, minacce di morte al portavoce del sindaco: “Sorpreso e atterrito”

Minacce di morte all’indirizzo di Francesco Macaro, addetto alla comunicazione del Comune di Lenola. “Anche fare il portavoce di una amministrazione comunale – ha detto Giovanni Del Giaccio, coordinatore macro area Libertà di informare dell’associazione Stampa Romana – e’ diventato un rischio in provincia di Latina. Massima solidarietà al collega, apostrofato violentemente mentre portava il figlio a scuola questa mattina a Lenola”.

“Sono rimasto sorpreso e atterrito – ci ha raccontato Macaro raggiunto al telefono – Ero davanti la scuola materna il primo giorno di scuola di mio figlio che avevo in braccio, questa persona si ferma con la macchina e mi punta il dito contro. La frase che mi ha detto faccio anche fatica a pensarla.

Gli ho chiesto se fosse una minaccia, lui mi ha risposto di no, ma ha continuato. A quel punto ho detto che non mi sarei abbassato al suo livello, mi sono girato e sono entrato a scuola. All’uscita era sparito”.

“Sono rimasto sorpreso perché questa persona la conosco davvero poco, forse due volte abbiamo avuto uno scambio di battute sui social dove scrive spesso contro l’amministrazione, ma nulla di più. Per me si può discutere di tutto, anche quando non si è d’accordo ma mi sono sentito minacciato nell’incolumità della mia persona. Spero solo che sia stato un episodio isolato e che tutto si possa ricomporre, anche se non la si pensa allo stesso modo, con modi civili si può discutere”.

Tanti messaggi di solidarietà sono arrivati dai colleghi per l’episodio che Macaro definisce con un eufemismo “spiacevole”.

Stampa Romana è al suo fianco: “A chi ha augurato a Francesco ‘una brutta fine’ possiamo solo dire che sarà la giustizia a occuparsi di lui. Stampa Romana è pronta, anche in questo caso, a costituirsi parte civile per un collega minacciato”.