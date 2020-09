Latina, interdetta la chiesa dell’Immacolata: firmata l’ordinanza

Il sindaco di Latina, Damiano Coletta ha firmato l’ordinanza per l’interdizione della chiesa dell’Immacolata, a Latina. Erano stati vigili del fuoco a verificare criticità nella struttura: “Dalla verifica è emerso – hanno scritto – un diffuso e precario stato di conservazione degli elementi posti in corrispondenza dell’intradosso della copertura della chiesa, manifestata dalla caduta di ampie porzioni del solaio latero-cementizio, posto a coronamento della zona centrale. Anche gli elementi di copertura di quest’area, realizzati parte in laterizio e parte in mattoni pieni, mostrano segni di parziali cedimenti. Per quanto sopra si ritiene opportuno interdire l’accesso all’intero edificio fino alla esecuzione dei lavori di assicurazione, riparazione e consolidamento che il caso richiede”.

E’ necessario quindi, si spiega nell’ordinanza, un accurato controllo del solaio di copertura a causa del precario stato di conservazione degli elementi posti in corrispondenza dell’intradosso nella zona centrale dello stesso solaio della chiesa, manifestato dalla caduta di ampie porzioni latero-cementizie, che potrebbe coinvolgere anche altre parti strutturali del fabbricato e di conseguente potenziale pericolo di ulteriore distacco e caduta, con l’esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria non più procrastinabili e considerato che la situazione potrebbe evolversi negativamente con il trascorrere del tempo”.

La chiesa sarà quindi interdetta con transenne o altre strutture fisse e nastro bicolore. Ci sarà quindi la verifica, a mezzo di un tecnico qualificato ed abilitato all’esercizio della professione che verificherà la tenuta e stabilità del solaio di copertura della chiesa interessato da diffuso e precario stato di conservazione degli elementi posti in corrispondenza dell’intradosso a coronamento della zona centrale, con pericolo di caduta anche potenziale che potrebbe coinvolgere anche altre parti.