Il ministro della Salute Roberto Speranza è oggi in visita a Latina, presso lo stabilimento Janssen di Borgo San Michele. Qui ha incontrato i giornalisti e ha parlato delle misure dell’emergenza nazionale per il coronavirus.

Il ministro ha ribadito le regole per contenere i contagi e ha ringraziato gli operatori sanitari per l’enorme sforzo di questi mesi: solo ieri in Italia sono stati fatti 150mila tamponi.

“La chiave per superare questo momento difficile e vincere il Covid – ha detto – è raggiungere una perfetta sinergia tra tutti i livelli istituzionali e i comportamenti dei cittadini. Il ruolo dei sindaci è fondamentale, perché loro sono i primi ad avere il polso della situazione di ciò che accade a livello locale”.