Maenza, chiusa la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. E’ pericolante

E’ stata chiusa dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Maenza. La chiesa sarebbe infatti stata giudicata pericolante e il sindaco ha annunciato un’ordinanza.

“La situazione è peggiorata – ha detto il primo cittadino, Claudio Sperduti – e non è più possibile garantire l‘esercizio delle funzioni religiose in sicurezza. Come già comunicato dal parroco don Alessandro tutte le celebrazioni di messe feriali, festive e di battesimi, matrimoni e funerali si svolgeranno presso la Chiesa di Santa Reparata”.

Anche la chiesa dell’Immacolata a Latina è stata recentemente chiusa, ma in questo caso il problema riguarda il solaio. Anche il sindaco del capoluogo ha firmato un’ordinanza.