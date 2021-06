Latina, il progetto di riqualificazione del complesso ex ONC

Nuova luce e nuova vita al complesso regionale ex Opera Nazionale Combattenti in Piazza del Quadrato a Latina. La Giunta regionale ha infatti deliberato le linee guida per il concorso di progettazione finalizzato al recupero, la riqualificazione funzionale e l’allestimento degli spazi interni ed esterni, affidando a LAZIO Crea il procedimento relativo al Concorso di progettazione e destinazione delle relative risorse.

Il consigliere regionale Enrico Forte, in quota PD, che ha proposto un emendamento al bilancio regionale per la realizzazione del progetto, commenta così la notizia: “Un passaggio che, di fatto, sancisce il via libera al primo grande progetto di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio storico-architettonico della nostra città. Alla Regione, al capo di Gabinetto Albino Ruberti, così come all’Ater, va dato atto di aver creduto sino dal principio a questa idea, per recuperare una parte rilevante del nostro patrimonio, concentrata nello ‘Stallino’ di piazza Quadrato che insiste in un complesso dalle enormi potenzialità”.

Un intervento stimato intorno a sei milioni di euro una volta ultimato, che riconsegnerà a Latina una spazio dal valore simbolico inestimabile, ma anche funzionale: “All’incremento dell’offerta di spazi culturali e per la socialità. Un nuovo polo di aggregazione che rende onore alla seconda città del Lazio, finalmente dopo anni di oblio. Il concorso viene bandito a ridosso dell’89esimo anniversario della posa della prima pietra della città, ed è un atto concreto per celebrare il patrimonio delle città di fondazione, non solo di Latina».