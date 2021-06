“Libri d’aMare”: libri, cultura e musica al lido di Latina

Libri, musica dal vivo e uno sguardo alla tradizione e alla cultura anche enogastronomica dei Monti Lepini. È il ricco programma di eventi culturali e di intrattenimento, tutti ad ingresso libero (consigliato prenotare anche nel rispetto delle norme anti Covid), a cui si potrà assistere fino ad agosto in uno dei punti di ritrovo più frequentati e apprezzati dell’estate latinense: la storica rotonda di Capoportiere, proprio all’ingresso del litorale.

L’iniziativa è promossa dal noto locale del litorale “Gelatilandia”, che si affaccia sulla rotonda e che a partire da lunedì 28 giugno ospiterà nei suoi spazi molti eventi. Per la musica, il fitto calendario prevede due concerti a settimana, ogni venerdì e sabato sera, in cui si esibiranno band locali e nazionali con vari generi musicali in repertorio.

Il cartellone della rassegna “Libri d’aMare”, che ha già avuto un prologo con la presentazione del libro di Gianluca Campagna “Mediterraneo Nero”, prevede altri appuntamenti interessanti, tutti con inizio alle ore 19. Lunedì 28 giugno, lo stesso Gianluca Campagna presenterà “Cuore di Cuoio”, una interessante antologia di 24 brevi racconti scritti da giornalisti e scrittori nazionali, ognuno dedicato ad una delle nazioni che partecipano agli europei di calcio. Ospite, l’europarlamentare Nicola Procaccini, che ha curato l’edizione insieme allo stesso Campagna. Per l’occasione, ai presenti sarà regalato il libro (fino ad esaurimento delle copie disponibili).

Il programma degli incontri con gli autori prosegue con questi appuntamenti:

7 luglio – “La teca dei segreti”, di Claudia Saba

8 luglio – “Cethegus – Una storia da raccontare”, con i sette autori presenti o collegati

12 luglio – “Storia d’Italia, del calcio e della nazionale”, di Mauro Grimaldi

14 luglio – “Anticorpi”, di Enrico Forte

21 luglio – “La confraternita degli assassini”, di Marcello Ciccarelli e Bruno Di Marco

5 agosto – “Adorazione”, di Alice Urciolo.

La rassegna è curata da Fabio Benvenuti, con la collaborazione di Michela Sagnelli e l’associazione “Sintagma”. Infine, il programma degli eventi prevede la seconda edizione di: “Lepini al mare”, quattro appuntamenti curati da Mauro Nasi e l’associazione “Sintagma” in cui i centri collinari presentano la loro storia, cultura e tradizione. Si parte il 14 luglio con Maenza, quindi il 28 luglio Prossedi, 11 agosto Roccagorga e 25 agosto Priverno.

La presentazione dell’intero programma è prevista per lunedì 28 giugno, ore 19, presso Gelatilandia al mare, rotonda di Capoportiere a Latina Lido. Per info e prenotazioni: 333.2439901.