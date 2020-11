Latina, il sindaco racconta la sua esperienza: “Il Covid va affrontato con spirito positivo”

Ieri il sindaco di Latina è risultato positivo al coronavirus, tampone rapido e molecolare hanno confermato i suoi sospetti. Immediatamente Coletta ha avvisato la città con un comunicato stampa e questa sera ha parlato con tutti i cittadini in diretta Facebook condividendo la sua esperienza. Questa notte ha avuto la febbre alta, ma ora sta meglio.

“Ci tenevo ad informarvi – ha spiegato – di quello che mi è successo. E’ un diverso punto di vista da cui poter vedere l’esperienza del Covid. Martedì mattina mi sono alzato e avevo la sensazione di avere spossatezza e febbre, avevo 37.5 e quindi in considerazione del mio ruolo e della mia esposizione ho ritenuto subito opportuno fare un tampone rapido che è risultato positivo. Poi confermato dal molecolare. Da ieri mattina sono in quarantena.

Ho iniziato a valutare quali le occasioni di contagio. Sono sempre stato iperprudente, quindi tranquillo per tante situazioni. Gli incontri in Comune tenuti al minimo e con mascherina e distanza. Lo stesso per i miei collaboratori. Facendo mente locale l’unica ipotesi probabile è legata a giovedì sera in cui sono andato al dormitorio in via XXIV Maggio in cui c’era situazione di tensione. Eravamo in mezzo a tanta gente. Ho usato tutte le precauzioni possibili con doppio guanto, doppia mascherina e visiera, però sono stato comunque un paio d’ore a contatto con una quindicina di persone in quel momento positive. Presumo che possa essere stato quello.

Questo – ha continuato il primo cittadino – ci dimostra quanto, nonostante si possa essere attenti, ci sia il rischio. Il piano dove lavoro è stato sanificato. I miei collaboratori sono in smart-working per sicurezza. Faranno comunque i tamponi rapidi.

Ora sono stato inserito nel programma di contact tracing. Per quanto riguarda i sintomi ho avuto febbre alta questa notte, anche se non voglio spettacolarizzare. La malattia va affrontata con spirito positivo, non con la depressione o la paura. Vanno monitorati alcuni aspetti, come la saturazione dell’ossigeno.

Ho attivato – ha detto ancora – anche la positività sull’App Immuni. Con spirito positivo si guarda anche all’evoluzione della malattia. E’ l’occasione – ha concluso – di ringraziare tutti e tutte voi. Da ieri sera, quando ho inviato il comunicato per avvertire la città e anche chi ho incontrato e potevo non ricordare, ho ricevuto tantissimi messaggi di affetto. A tutti i positivi dico di affrontare questa patologia con forza. Io vado avanti con fiducia. Il mio augurio è sempre lo stesso: forza Latina!”.