Latina, dal video dei boss al parco giochi: l’inaugurazione a “Le Vele”

Verrà inaugurata, lunedì 2 agosto alle ore 11, dall’ Ater Latina l’area giochi nello spazio condominiale de Le Vele in viale Nervi. E’ la stessa area dove nei mesi scorsi è stato girato un video musicale diventato virale, con riferimenti a personaggi ed accadimenti legati a vicende criminali locali.

Pertanto un momento simbolico, lungo il percorso di riqualificazione sociale e urbana dell’area, tra le più sensibili della città di Latina.

Non a caso, alla inaugurazione è prevista la presenza di Michele Spina, Questore di Latina. Il quartiere ribattezzato “Le Vele” e in precedenza “i palazzoni a scala”, fruiranno a breve anche parte dei 27 milioni per la riqualificazione, nell’ambito del progetto “Qualità dell’Abitare” da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il resto della somma è destinato allo storico quartiere Nicolosi.

Parteciperanno all’incontro Massimo Valeriani assessore regionale alle Politiche Abitative, Damiano Coletta sindaco di Latina, a fare gli onori di casa Marco Fioravante, presidente di Ater Latina.