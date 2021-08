Raccolta differenziata, Pontinia si costruisce il proprio centro in via Calabria

01

Per migliorare ulteriormente il servizio, il centro verrà realizzato nel sito dismesso in via Calabria, un’area facilmente accessibile sia per i mezzi che per i cittadini.

Un’area di 4.500 metri quadrati, di cui 3.500 destinati alle attività e altri mille, invece, destinati a servizio. Nei giorni scorsi la consegna alla ditta incaricata, mentre l’architetto Passariello sarà il responsabile unico del procedimento.

All’interno del centro di raccolta sarà allestito anche un centro del riuso. Si tratta di una iniziativa in linea con quelle con le politiche europee in tema di rifiuti, che suggeriscono di incentivare il riutilizzo di oggetti il cui “ciclo vitale” non è ancora concluso. In buona sostanza, dopo un accurato esame di quanto conferito, ciò che è in buone condizioni verrà esposto su una vetrina digitale che avrà due sezioni: una destinata alle richieste di enti locali (ad esempio per sedie, banchi di scuola e così via) e un’altra invece fruibile dai privati cittadini. In caso di mancato scambio o acquisto, dopo un anno gli oggetti saranno regalati a enti no profit che ne facciano richiesta.

Il risultato da raggiungere è la diminuzione dei quantitativi di rifiuti destinati a smaltimento, per ridurre anche i costi sostenuti dall’Ente per tale servizio e di conseguenza di alleggerire le bollette a carico degli utenti.

“Il nostro obiettivo – dichiara il sindaco Carlo Medici – è quello di migliorare ulteriormente il servizio di raccolta differenziata per arrivare a percentuali superiori il 70%”.