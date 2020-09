Latina, incendio in un cassonetto di via Corridoni: intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato oggi pomeriggio, dopo le 16, in un cassonetto in via Filippo Corridoni, nel quartiere Nicolosi, a Latina. Alcuni residenti hanno sentito l’odore del fumo e qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono immediatamente intervenuti per impedire che le fiamme potessero danneggiare gli altri contenitori per l’indifferenziata, o peggio, arrivare alle piante e alle abitazioni. In poco tempo hanno spento il rogo e riportato tutto alla normalità.

Considerando le temperature di questi ultimi giorni difficilmente si è trattato di una combustione, è più probabile che qualcuno abbia in qualche modo provocato l’incendio.