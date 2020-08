Latina, oggi riapre anche il Centoundici: “Vi aspettiamo numerosi, ma distanziati e con mascherina”

Dopo la pizzeria Scacco Matto riapre anche il bar Centoundici di Via del Lido a Latina. Nei giorni scorsi c’era stata la chiusura forzata per la sanificazione e i tamponi al personale perché i due locali, insieme alla discoteca L’Ombelico di Latina, erano rientrati tra i luoghi frequentati dai positivi al coronavirus del cluster della movida.

La gioia della titolare del Centoundici in un video caricato su Facebook: “Finalmente anche noi riapriamo: siamo sani e abbiamo le carte in regola per accogliervi con un bel buongiorno; vi aspettiamo numerosi ma mi raccomando, con mascherine e distanziamento“.