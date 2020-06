Latina, Italia Viva perde il coordinatore provinciale: Archidiacono si dimette

Italia Viva perde Renato Archidiacono. Alla base della scelta dell’avvocato pontino il “caso Mattei”.

“Ho comunicato al presidente nazionale di Italia Viva le mie dimissioni da coordinatore provinciale di Latina. Avevo accettato con entusiasmo e convinzione questa nuova avventura – ha spiegato – della mia vita per cercare di dare un contributo nel radicamento del partito in provincia , senza prospettive personali future da inseguire né posizioni da dover difendere. L’unica condizione che ritenevo e ritengo imprescindibile è la serietà dei comportamenti perché la politica deve essere e deve mostrarsi una cosa seria. Ho esternato la mia opinione sulla posizione politicamente ambigua della coordinatrice comunale Celina Mattei che svolge il suo ruolo di dirigente del partito pur essendo rimasta nel gruppo consiliare Lbc e presidente della commissione urbanistica”.

Mattei non è uscita da Lbc né ha formato quindi un gruppo di Italia Viva in seno al consiglio comunale.

“Ho manifestato la mia preoccupazione sul fatto che si potesse dare di Italia Viva a Latina l’idea di un irrilevante satellite di Lbc. Ho personalmente chiesto, il giorno dopo le nomine e non il giorno prima, come erroneamente riportato in una mia recente intervista, la disponibilità all’architetto Mattei a fare una scelta di campo netta che non inducesse in alcuno perplessità sul posizionamento politico di Italia Viva a Latina. Nonostante ciò ad oggi non ho trovato la giusta sensibilità né la volontà, all’interno dell’organizzazione del partito, di risolvere questo problema di palese opportunità politica e ne ho tratto le dovute conclusioni”.

“Le idee ed i progetti ambiziosi di Matteo Renzi – ha concluso il professionista – di cui resto convinto sostenitore, devono camminare sulle gambe delle persone e per andare lontano necessitano di persone serie. Se avessi continuato a condividere questa situazione, la prima persona poco seria sarei stata io. Ringrazio gli amministratori locali, i responsabili dei Comitati di Italia Viva e gli iscritti che in questo breve periodo mi sono stati vicini”.