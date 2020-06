Tiziano Ferro diventerà papà: il cantante e Victor pensano anche al “fostering”

Tiziano Ferro diventerà papà. Il cantante pontino torna a far parlare di sé per aver dichiarato al quotidiano “La Repubblica” che sta per realizzare il progetto di una famiglia con bambini. “In questo momento Victor lo vuole ancora di più un figlio, forse perché sta per compiere 55 anni”, ha detto a Repubblica.

Sarebbe proprio questo il motivo per cui hanno deciso di vivere negli Stati Uniti, dove questa possibilità è più facile. Ha parlato quindi del “fostering”, la possibilità di occuparsi di un bambino senza una vera adozione.

Tiziano Ferro non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre. Già in passato aveva dichiarato che avrebbe voluto crescere un bambino anche da solo. Ora, dopo il matrimonio, insieme a Victor stanno valutando bene tutte le possibilità.

Le sue dichiarazioni hanno scatenato anche le reazioni di chi è contrario alle adozioni gay. Questo non fermerà certo la pop star che ha fatto dell’omosessualità – come gli ha di recente rimproverato Libero – una battaglia. Una battaglia perché tutti abbiano gli stessi diritti.