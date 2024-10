Latina, la Garante dell’Infanzia Sansoni in visita all’ICS Natale Prampolini

Monica Sansoni, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, ha visitato l’Istituto Comprensivo Statale Natale Prampolini di Borgo Podgora, Latina. Ad accoglierla sono stati la Dirigente scolastica Prof.ssa Maria Beatrice Furlani e il Vicepreside Prof. Lorenzo Iannelli. La giornata è stata dedicata alla tutela e alla promozione dei diritti dei bambini e dei ragazzi, con un focus sull’importanza dell’educazione e della partecipazione.

“È stato un momento importantissimo di partecipazione insieme ai ragazzi e alle ragazze del Prampolini. Il mio plauso va a tutto l’istituto che incarna a pieno i principi dello sviluppo della territorialità e delle attività a tutela di tutti i minori seguendo i concetti di partecipazione, ascolto e, soprattutto, affettività”, ha dichiarato la Dott.ssa Sansoni. “Qui ho potuto toccare con mano il concetto di alfabetizzazione emotiva, sulla quale mi sto battendo da molto tempo per non far perdere il rapporto interpersonale nello sviluppo psico-emotivo”, ha concluso.

Durante la visita, gli studenti e le studentesse dell’Istituto Prampolini, guidati dai loro insegnanti, hanno presentato numerose attività sui temi della salvaguardia dell’ambiente, del contrasto al bullismo e della promozione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto all’alimentazione, alla pace, alla gentilezza e all’inclusione. Le presentazioni, curate nei minimi dettagli, sono state proposte in diverse modalità espressive, coinvolgendo tutti i partecipanti e dimostrando un impegno concreto nella diffusione di valori positivi e inclusivi.